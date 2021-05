"Avec les votes positifs des parlements autrichien et polonais aujourd'hui, les 27 Etats membres ont finalisé le processus parlementaire d'approbation", a salué le commissaire européen au Budget Johannes Hahn sur Twitter.

D'une ampleur inédite, avec 672 milliards d'euros de subventions et de prêts accordés aux pays membres de l'UE, le mécanisme financé pour la première fois par un recours commun à l'emprunt incarne la solidarité européenne face à la crise du Covid-19.

La mise en oeuvre du plan, conclu en juillet 2020 après de difficiles négociations, a été souvent critiquée pour sa lenteur. Les premiers paiements, qui doivent financer des projets d'investissements des Etats membres dans la transition verte et numérique, ne sont prévus au mieux que fin juillet.

La ratification des Vingt-Sept étant indispensable pour emprunter l'argent nécessaire sur les marchés, une seule signature manquante pouvait faire dérailler le projet.µ

Plans d'investissements

Chaque pays de l'UE a la possibilité de déposer à Bruxelles un plan d'investissements associés à des réformes structurelles. Dix-neuf Etats sur 27 ont déjà soumis leur projet à la Commission, qui a deux mois pour les examiner et les approuver. Le Conseil européen, qui représente les Etats membres, aura ensuite un mois pour donner son feu vert.

"L'objectif est que les fonds commencent à être versés cet été", a déclaré samedi le vice-président de la Commission, Valdis Dombrovskis, lors d'une réunion à Lisbonne. Il a promis que ses services allaient "essayer d'accélérer un peu" leur processus d'évaluation. "Nous travaillons aussi vite que possible, mais ce sont des évaluations complexes", a-t-il cependant prévenu.

L'Espagne et l'Italie devraient être les principaux bénéficiaires avec près de 70 milliards d'euros chacune, devant la France (près de 40 milliards).

L'argent doit permettre de financer la rénovation thermique de bâtiments, des projets ferroviaires, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des réseaux de télécommunications à haut débit ou encore des infrastructures de stockage des données...

L'Europe souffre toutefois de la comparaison avec les Etats-Unis où des aides plus massives ont été débloquées plus vite, tandis qu'une campagne de vaccinations plus rapide a permis à l'économie américaine de prendre un temps d'avance.