Les voyagistes doivent plus que jamais s’adapter : "Nous n’avons aucun doute sur l’envie des Belges de voyager" Conjoncture Anne Masset

© Shutterstock Cet été, les Belges devraient surtout voyager en Europe et en voiture.

Que prévoient les professionnels pour après le 18 avril ? Selon eux, cet été, les Belges devraient surtout voyager en Europe et en voiture. Pour les destinations en avion, ce sont les grands classiques qui l’emportent chez Connections : Espagne, Grèce, Italie et Portugal. Pour l’instant… et Frank Bosteels de pointer : "Parallèlement, les gens sont à l’affût de destinations alternatives. La montagne pour rester loin des foules, mais aussi des pays de l’Europe de l’Est comme la Géorgie ou le Monténégro, par exemple."