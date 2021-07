On l’a dit, la pandémie, l’évolution des règles au fil des comités de concertation, les codes couleur des pays qui varient, l’arrivée du certificat Covd européen mais les tests PCR qui rafraîchissent l’enthousiasme, tout ce contexte a fortement influencé les décisions de vacances. Et notamment le choix des hébergements. Avec, selon le dernier Baromètre des vacances d’Europ Assistance, des hôtels (traditionnellement le logement préféré des vacanciers selon ledit baromètre) qui perdent des plumes, et des locations de maisons ou d’appartements (agence, Airbnb, Center Parcs, etc.) qui grimpent.