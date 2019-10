Le ministère américain de la Justice a conclu un accord de 700 millions d'euros avec le financier malaisien Low Taek Jho afin de récupérer près d'un milliard de dollars dans les fonds du fugitif et de sa famille.

L’homme d’affaire connu pour ses soirées dépensières à Hollywood était au coeur du scandale de détournement concernant le fond souverain de Malaisie.

700 millions d’euros. C’est le prix payé par Low Taek Jho, le financier malaisien, au coeur du scandale de corruption qui a secoué la Malaisie mais qui toucha bien d’autres noms de la sphère financière. Des représentants de la Malaisie et des Émirats arabes unis, Goldman Sachs ou encore la Deutsche Bank ont tous été mêlés à l’enquête sur ce complot pluriannuel. Une information confirmée par le ministère américain de la Justice dans un communiqué et un document de justice déposés mercredi.

Pour rappel, les hauts responsables de l’entreprise 1Malaysia Development Berhad (1MDB) et leurs associés, dont Jho Low, ont siphonné plus de 4,5 milliards de dollars appartenant au fonds de fortune de l'État entre 2009 et 2015.

Pour éviter la case prison, Low a accepté de céder des immeubles haut de gamme à Beverly Hills, New York et Londres, un de ses jets privés ainsi que des investissements commerciaux d’un montant total de 700 millions de dollars. Le règlement comprenait également des actifs au Royaume-Uni et en Suisse.

Avant cela, Low a vu un yacht de 120 millions de dollars et plus de 140 millions de dollars d'autres actifs être confisqués.

Goldman Sachs obligé de collaborer

Le 15 octobre dernier, les représentants de Goldman Sachs avaient déclaré qu’ils collaborent avec la justice américaine dans ce dossier.

La société était dans le viseur de la justice américaine mais également de l’état malaisien qui soupçonnait le groupe d’être mêlé aux déboires de Low qui avait ses habitudes aux Etats-Unis et notamment dans les cercles liés à Goldman Sachs. Mais cette dernière a très vite collaboré, pour se laver de tout soupçon.

"La société est également engagée dans des discussions avec certaines autorités gouvernementales et réglementaires en vue de la résolution éventuelle de leurs enquêtes", a déclaré la banque dans un document déposé le 15 octobre par la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

S'il est approuvé par un juge, le règlement constituera la plus grande confiscation civile jamais conclue par le ministère américain de la Justice.

“Le message dans cette affaire est simple: les États-Unis ne sont pas un refuge pour les fonds volés”, a déclaré un représentant du ministère.