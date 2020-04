Chez nous, les magasins de vêtements sont fermés et les soldes retardés. Depuis quelques semaines, les marques et enseignes de vêtements ont suspendu ou carrément annulé beaucoup de commandes. “Et certaines d’entre elles ont annulé des commandes prêtes à l’envoi, sans payer aucune indemnité”, indique Carole Crabbé, coordinatrice de la plate-forme Achact qui, avec son réseau international, la Clean Clothes Campaign, lutte pour le respect des droits des travailleurs qui fabriquent nos vêtements.