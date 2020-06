L’industrie a davantage souffert de la crise qu’on aurait pu le penser. Même si les Belges ont mangé local et si les étrangers goûtent plus que jamais aux bières et aux frites.

On aurait pu croire que l’industrie alimentaire était parvenue à sauver la mise pendant la crise sanitaire mais le bilan qu’en a donné jeudi Fevia, sa fédération, indique le contraire. Si les magasins d’alimentation sont restés ouverts et ont fonctionné au-delà de toute attente, le secteur a quand même perdu un de ses gros débouchés, l’Horeca. Et si le confinement a mis en sourdine pendant deux mois les achats transfrontaliers, qui lui en fait perdre une belle partie de ses ventes, la fermeture des frontières a également limité fortement ses exportations.

Mais ce qui a aussi impacté ses chiffres et le moral de ses troupes, c’est que l’année 2019 a été… excellente pour l’industrie alimentaire. La comparaison se faisant d’une année à l’autre, la chute n’en est que plus dure. Fevia a d’ailleurs la ferme intention de renverser la vapeur, de faire remonter la courbe. Même si cela prendra deux, voire trois ans pour oser espérer revenir aux niveaux de 2019.