C’est le cas de Durbuy pour l’homme d’affaires flamand Marc Coucke, très attaché au lieu où il passait ses vacances quand il était enfant. "C’est le projet de ma vie", a souvent expliqué le Gantois qui, depuis des années, rachète à peu près tout ce qu’il peut dans la plus petite ville du monde. Un appétit qui fait d’ailleurs peur à certains élus locaux qui craignent de voir Durbuy transformée en "Coucke Land". Il faut dire que l’actuel actionnaire majoritaire du Sporting d’Anderlecht a les reins solides : il a fait fortune en vendant sa société Omega Pharma en 2014, avec une plus- value estimée à 1,45 milliard d’euros.