Le pape François a nommé l'ancien président de la Banque centrale européenne (BCE) Mario Draghi membre de l'Académie pontificale des sciences sociales, a annoncé vendredi le Vatican dans un communiqué.

Deux autres personnalités, deux professeurs de sociologie, ont également été nommés membres de cette académie, précise le Vatican.

Le banquier italien est resté huit ans à la tête de la BCE, jusqu'à l'automne dernier.

Souvent dépeint en penseur solitaire enclin à imposer ses visions, quitte à brusquer ses propres équipes, Mario Draghi reste crédité d'avoir sauvé l'euro en pleine crise de la dette.

L'Académie pontificale des sciences sociales "a pour objectif de promouvoir les études et le progrès des sciences sociales, économiques, politiques et juridiques, offrant à l'Eglise les éléments qu'elle peut utiliser dans l'étude et le développement de sa doctrine sociale", indique le site internet de l'académie.