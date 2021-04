"Le shopping sur rendez-vous a fait que les détaillants de mode ont vendu 53 % de moins en moyenne", a déclaré Isolde Delanghe, directrice de Mode Unie. Elle espère des mesures de soutien supplémentaires, car de nombreux détaillants de mode peuvent à peine garder la tête hors de l'eau. Une enquête menée par la fédération du secteur auprès de 370 personnes montre que les achats sur rendez-vous ont eu un impact négatif considérable sur les ventes dans le secteur de la mode.

Pas moins de 97,2 % des détaillants de mode ont déclaré avoir vendu moins par rapport à une année de vente normale comme 2019. "Actuellement, nous constatons également qu'en moyenne 47 % des employés du secteur de la mode sont toujours au chômage temporaire, un chiffre hallucinant", a déclaré Isolde Delanghe.

Risques de faillites

En outre, il semble que les vacances de Pâques aient également augmenté le risque de faillite. Un pourcentage alarmant de 64,7 % des détaillants de mode indique qu'ils consacrent 56,4 % de plus de ressources propres à leur entreprise qu'avant la crise. Ce chiffre a encore augmenté par rapport à une enquête précédente réalisée à la mi-février. Mode Unie continuera à soulever cette augmentation auprès du gouvernement.

La fédération du secteur compte donc sur les gouvernements fédéral et flamand pour ne pas laisser tomber le secteur. Si cela ne se produit pas, on estime qu'un quart des détaillants de mode devront fermer leurs comptes. "En raison des pertes accumulées, la saison ne peut plus être rattrapée et comme le stock d'articles de mode a une date de péremption, ils ne peuvent plus être vendus après la saison, ce qui rend les pertes particulièrement élevées", explique Isolde Delanghe.

Les détaillants de mode demandent une augmentation de la déduction fiscale des surstocks pour la période où les achats sur rendez-vous étaient en vigueur, et que le gouvernement flamand ne laisse pas le secteur de la mode en plan. Après tout, les détaillants de mode ont également dû travailler selon des protocoles stricts alors que ce n'est pas rentable. En outre, Mode Unie appelle les consommateurs à continuer à soutenir leur magasin de mode local et à acheter consciemment des produits locaux et belges.