Modernisation, numérisation mais surtout mobilité : le plan de relance belge sur les rails Conjoncture F.M et T.M.

© BELGA C’est l’un des grands gagnants de ce plan de relance : le rail belge touchera une enveloppe totale de près de 365 millions d’euros, soit un quart du budget total alloué à l’axe “mobilité”.

Ce vendredi, un comité de concertation est prévu. Mais il sera précédé, un peu plus tôt, d’une réunion du Conseil des ministres qui devrait avaliser le plan national pour la Reprise et la Résilience (PRR). Juste à temps pour être envoyé à la Commission européenne. Doté de 5,926 milliards d’euros, ce plan va contribuer à relancer l’investissement public en Belgique, en panne depuis belle lurette, et ainsi contribuer à (enfin) relever le taux d’investissement public, de 2,6 % actuellement du PIB. L’objectif, rappelons-le, est de porter ce taux à 3,5 % en 2024 et à 4 % d’ici 2030.