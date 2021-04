Négociations salariales: un premier accord scellé par les partenaires sociaux sur l'enveloppe bien-être Conjoncture François Mathieu

© BELGA Au total, plus de 1,2 milliard seront injectés dans la revalorisation des allocations, indemnités ou revenus les plus modestes ces deux prochaines années.

Les indemnités de chômage, de maladie et d’invalidité ou encore les indemnités en cas d’accident du travail sont autant visées par cette enveloppe que les pensions les plus modestes. Le résultat de la discussion entre partenaires sociaux, sous le patronage du ministre de l’économie ? Une enveloppe légèrement gonflée de près de 100 millions d’euros et quelques dizaines de millions en plus pour de nouveaux projets. Au total, plus de 1,2 milliard seront injectés dans la revalorisation des allocations, indemnités ou revenus les plus modestes ces deux prochaines années.