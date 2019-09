Conjoncture Non, la sécurité sociale n'a pas perdu 1,5 milliard d'euros dans la chaleur de l'été Laurent Gérard

La sécurité sociale connaît un gros problème de financement. Les dépenses augmentent, essentiellement pour le paiement des pensions et des soins de santé, en raison du vieillissement de la population. Et la situation ne devrait pas s'arranger dans les prochaines années. Le problème, c'est que les recettes (cotisations, financement alternatif via la TVA...) ne suivent pas la même courbe. D'où, chaque année, un "trou" dans le budget de la Sécu, que l'État rebouche, via ce que l'on appelle la dotation d'équilibre