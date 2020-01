À quoi ont servi le tax shift et le saut d’index jusqu’ici ? À remplumer les entreprises ? Non, clame la Feb, qui demande le respect. Et parle de hausse d’emplois, d’investissements et d’exportations.

Il y a quelques jours, Pieter Timmermans, administrateur délégué de la Fédération des entreprises de Belgique (Feb), se fendait d’une carte blanche, dans le magazine flamand Trends, au titre pour le moins interpellant : "Les entreprises méritent le respect". Le patron des patrons belges exprimait ainsi son courroux en réaction aux commentaires - parfois peu amènes, c’est vrai - sur l’étude de la Banque nationale de Belgique (BNB) à la fin décembre 2019 sur les coûts salariaux. Cette étude montrait que les entreprises n’avaient que partiellement utilisé la modération des coûts salariaux (via le tax shift et le saut d’index, notamment, dixit un article du Tijd) pour renforcer leur position concurrentielle avec des prix plus bas. Depuis deux ans, la Feb est régulièrement attaquée sur le fait que les actionnaires, davantage que les consommateurs ou travailleurs, auraient davantage profité des largesses du gouvernement Michel à leur encontre… Le débat est complexe. La Feb le relance.