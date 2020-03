Olivier Chemla (Moody’s): "L’économie belge est résiliente" © AFP Conjoncture03:11 François Mathieu

Le déficit et l’endettement public vont exploser cette année - "nécessité fait loi", nous confiait mercredi le commissaire au Plan Philippe Donnay. Chacun y va de sa projection actualisée, sans cesse plus déprimante aujourd’hui qu’hier. Les dernières en date émanent de la FEB et du Voka. L’organisation patronale flamande...