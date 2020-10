"La Wallonie n'a plus de joker, c'est sa dernière chance de se réformer" ConjonctureInterview Vincent Slits

© BELGA

En 2024, la Belgique connaîtra de nouvelles échéances électorales. Ce sera donc aussi la fin pour l'actuelle majorité wallonne. Et l'heure de nouveaux transferts financiers entre le nord et le sud du pays. Pour Olivier de Wasseige, administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises (UWE), la Wallonie doit changer de braquet et entreprendre rapidement de profondes réformes.