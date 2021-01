Les groupes Deme, Engie, Exmar, Fluxys, WaterstofNet, ainsi que les ports d’Anvers et de Zeebruges, réunis au sein de coalition d’importation d’hydrogène, ont annoncé les résultats d’une étude sur la faisabilité technique et économique d’importer de l’hydrogène vert en Belgique. Selon cette étude, il sera possible, à l’horizon 2030-2035, d’importer de l’hydrogène vert en provenance de pays comme l’Australie, le Chili, Oman, le Maroc ou l’Espagne.