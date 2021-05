L'expansion continue de la capacité de production des vaccins serait plutôt la solution. L'entreprise a prévu de fournir ses vaccins aux pays pauvres à "un prix qui n'est pas orienté vers le profit". "Pour y parvenir, les gouvernements, les fabricants et les organisations internationales et nationales doivent travailler ensemble pour soutenir l'approvisionnement des pays à revenu faible et moyen inférieur à partir des sites de production existants et aider à identifier de nouveaux sites certifiés", a déclaré Biontech.

Les brevets ne sont "pas le facteur limitant la production ou l'approvisionnement de notre vaccin", a déclaré une porte-parole. Elle a ajouté que le processus de fabrication des vaccins est complexe et que la qualité, la sécurité et l'efficacité d'un vaccin risquent de souffrir si les exigences de base ne sont pas respectées.

Une information selon laquelle BioNTech renonçait temporairement à la protection par brevet pour le vaccin contre le coronavirus n'était pas exact, a ajouté la porte-parole.

La question de la protection des brevets a fait son apparition à l'ordre du jour d'un sommet informel de l'UE au Portugal cette semaine, après que Washington a fait volte-face en faveur de cette idée, obligeant l'Union à réévaluer sa position.