La parole de Paul De Grauwe est toujours très écoutée. Economiste et professeur à la London School of Economics, il décrypte les conséquences de la crise du coronavirus. Et prévient: "le manque de solidarité de l'Europe se retournera contre elle". L'implosion de l'Europe est devenu "un scénario possible". Il est l'Invité du samedi de LaLibre.be.

Quel sera l’impact de cette crise du coronavirus? Certains pensent que l’on va assister à un scénario en V avec une chute brutale avant une reprise rapide, d’autres parient sur une crise en U avec un ralentissement plus prolongé. D’autres encore parlent de grande dépression et de la plus grave crise depuis 1929. Ou vous situez-vous?