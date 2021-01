"Pékin met en place ses propres normes, ce qui va conduire les entreprises étrangères à s’implanter dans cette zone" Conjoncture Van Campenhout Patrick

© Shutterstock

L’économie chinoise affiche aujourd’hui une croissance supérieure à celle d’avant l’arrivée du virus. "La Chine a pu redémarrer totalement, et elle produit plus qu’avant, notamment pour alimenter le reste du monde en masques, respirateurs et autre matériel médical dont nous avons besoin", explique Bernard Keppenne, chief economist chez CBC. Pour lui, même si les chiffres officiels chinois doivent être pris avec des pincettes, "l’économie chinoise est la seule au monde à avoir affiché une croissance positive de 2,3 % en 2020". Ironie de l’histoire, sachant d’où est venu le virus.