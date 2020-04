La volatilité accrue sur les marchés financiers en cette période de crise sanitaire va peser sur les résultats des banques liés aux instruments financiers. Dans une actualisation de ses prévisions pour le premier trimestre publiée vendredi avant Bourse, KBC estime à 400 millions d'euros l'impact négatif sur les instruments financiers à la juste valeur (FIFV). Les résultats du groupe KBC pour le premier trimestre seront publiés le 14 mai.

La banque explique cet "impact négatif" par "la nette contraction du marchés des actions, l'élargissement des écarts de crédit et la baisse des taux d'intérêt à long terme". Elle n'était par contre pas en mesure de fournir une "estimation fiable" de l'impact de la crise sur ses charges de crédit au premier trimestre. "Celles-ci seront principalement caractérisées par des réductions de valeur pour pertes de crédit en Belgique sur un nombre de dossiers d'entreprises, comme cela a également été le cas au cours des trimestres précédents", commente KBC. Le CEO de l'entreprise, Johan Thijs, a tenu à souligner la solidité du groupe dans cette épreuve. "Nous sommes très heureux d'avoir travaillé dur ces dernières années pour faire de notre entreprise une entité robuste et saine. Nos réserves de liquidités et de capital nous permettent de relever les défis actuels avec une confiance justifiée."