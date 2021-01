L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) vient d'annoncer que le secteur touristique mondial a perdu 1.300 milliards de dollars l'année dernière, sous l'effet des restrictions de déplacements provoquées par la pandémie de Covid-19.

Ce chiffre représente "plus de 11 fois la perte enregistrée pendant la crise économique mondiale de 2009", et correspond à une chute de 74% des arrivées de touristes dans le monde par rapport à 2019, indique l'OMT, agence des Nations Unies chargée du tourisme et basée à Madrid.

"2020 aura été la pire année de l'histoire du tourisme avec 1 milliard d'arrivées internationales en moins" par rapport à 2019, précise l'OMT. Lors de la crise de 2008-2009, le nombre de visiteurs n'avait chuté que de 4%. Selon les experts de l'OMT, 100 à 120 millions d'emplois directs sont menacés dans le tourisme, dont beaucoup dans de petites et moyennes entreprises.

L'organisation note une dégradation des perspectives globales de rebond en 2021, et estime qu'il faudra de deux ans et demi à quatre ans au tourisme international pour retrouver les niveaux de 2019.