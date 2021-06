Pierre Wunsch, Gouverneur de la Banque nationale de Belgique : "L'économie pourra bientôt poursuivre sa reprise sans roues stabilisatrices" Conjoncture François Mathieu

© BELGA

Nous ne sommes pas loin d'un graphique de reprise "en V", a d'emblée précisé Pierre Wunsch, le Gouverneur de la Banque nationale de Belgique. "La reprise est tout simplement impressionnante pour les Etats-Unis et surtout pour la Chine, qui sont revenus à leur niveau d'avant-crise. On a une légère dépression lors des deuxièmes et troisièmes vagues en Europe, mais ces dernières ont causé beaucoup moins de répercussions. L'orientation est donc positive. On est clairement dans une trajectoire de croissance plus dynamique qu'attendu. On sera ainsi revenu à la situation d'avant-crise à la fin de l'année", a résumé le Gouverneur.