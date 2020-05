L'Europe se prépare à une récession historique en raison de la crise sanitaire mondiale du coronavirus. Tour d'horizon de l'impact sur le PIB.

Allemagne

L'Allemagne a subi un recul de 2,2% de son produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre 2020. L'économie allemande connait son "pire résultat depuis la crise économique" de 2008/2009, et "son deuxième plus mauvais depuis la Réunification" en 1990, indique Destatis, alors même que les mesures de restrictions visant à endiguer la pandémie, au prix d'un fort impact sur l'activité, ont débuté mi-mars, en fin de trimestre.

Portugal

Le Produit intérieur brut (PIB) du Portugal a chuté au premier trimestre 2020 de 3,9% par rapport aux trois derniers mois de 2019, selon une estimation provisoire de l'Institut national des statistiques (Ine). Le recul est de 2,4% par rapport au même trimestre l'an dernier.

Les exportations portugaises ont dévissé de 7,3% d'un trimestre sur l'autre, et de 5,1% en glissement annuel. La demande intérieure a pour sa part baissé de 1,9% en variation trimestrielle et de 1% sur un an.

Ce recul de l'activité économique est plus prononcé que prévu par la Commission européenne, qui tablait début mai sur une baisse de 1,8% en variation trimestrielle. Toujours selon Bruxelles, le Portugal devrait connaître cette année une récession de 6,8%, après une croissance de 2,2% en 2019.

Pays-Bas

Le Produit intérieur brut (PIB) des Pays-Bas a chuté de 1,7% au premier trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent, selon une première estimation de l'Office central des statistiques (CBS). Cette baisse, la plus importante depuis 2009, intervient après 23 trimestres consécutifs de croissance, a précisé l'Office dans un communiqué.

La croissance au premier trimestre a surtout été plombée par la consommation des ménages, dont les dépenses ont ralenti de 2,7% par rapport au trimestre précédent, soit la plus forte diminution depuis 1987. Les consommateurs ont notamment dépensé moins dans les secteurs de la restauration, des loisirs et de la culture.

En glissement annuel, le PIB des Pays-Bas a ralenti de 0,5% au premier trimestre.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a subi une chute de 2% de son produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, a annoncé le Bureau national des statistiques (ONS). Cette baisse, calculée par rapport au trimestre précédent, est la pire performance depuis le quatrième trimestre de 2008, soit en pleine crise financière internationale, précise l'ONS.

Ce dernier chiffre par ailleurs la baisse du PIB à 5,8% pour le seul mois de mars, soit le pire recul d'un mois sur l'autre jamais enregistré depuis le début de la collecte des données en 1997.

Il ne s'agit que d'un avant-goût de l'impact de la pandémie puisque le confinement du pays, et donc l'arrêt de l'activité économique, a débuté le 23 mars, soit en toute fin de trimestre. Le Royaume-Uni se prépare donc à une récession historique puisque l'impact de la pandémie devrait être bien plus conséquent au deuxième trimestre.

Avec une baisse du PIB de 2% au premier trimestre, le pays fait un peu mieux que la France (-5,8%) ou l'Italie (-4,7%), deux autres pays très affectés par la pandémie mais où le confinement avait démarré plus tôt.