Selon un calcul préliminaire des autorités belges, la Belgique devrait participer à hauteur de 17,4 milliards d'euros à rembourser l'emprunt commun européen prévu pour financer l'instrument de relance Next Generation EU (750 milliards) proposé par la Commission, écrivent mercredi Le Soir et le magazine flamand Knack.

Le sujet sera vendredi au menu des chefs d'Etat et de gouvernement des 27 réunis en sommet virtuel, dont on sait cependant qu'il sera essentiellement "préparatoire" en vue de discussions plus consistantes sur le budget 2021-2027 de l'Union. Il ne s'agit d'un calcul que très provisoire, qui ne tient d'ailleurs pas compte de la proposition de la Commission d'introduire également de nouvelles ressources propres à l'avenir, comme une sorte de taxe sur les déchets plastiques. La proposition de budget de l'exécutif européen, et le fonds de relance qui y est associé, doivent également encore être discutés et validés.

Les 17,4 milliards que la Belgique pourrait devoir apporter seraient étalés sur 30 ans, de 2028 en 2058, soit 580 millions par an.

Le calcul ne concerne que le remboursement des 500 milliards de Next Generation EU qui seraient octroyés aux Etats membres sous la forme de subventions. Les 250 autres milliards, prévus sous forme de prêts, n'auraient pas d'impact financier notable côté belge.

La contribution belge au budget pluriannuel de l'UE serait aussi revue à la hausse dans la nouvelle proposition de budget de la Commission, avec une augmentation estimée à 1,5 milliard d'euros sur sept ans, soit environ 214 millions par an.

La Belgique bénéficierait en retour directement des instruments de relance européen pour au moins 5 milliards, en plus des avantages associés au maintien d'un marché unique sans dégringolade de ses membres les plus fragiles.