Combien des 750 milliards d’euros du plan de relance que propose de lancer la Commission européenne seront-ils investis en Belgique ? Le chiffre de 5,48 milliards d’euros circule, mais du côté de la Commission, on précise qu’il ne s’agit que d’une projection, reprise sur un document de travail. Le ministre belge des Finances Alexander De Croo (Open VLD) a lui aussi qualifié ce montant de "prématuré et d’erroné". Il ne faut pas non plus s’attendre à ce qu’il augmente ou diminue spectaculairement.