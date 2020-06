En 2019, le nombre d'indépendants à titre principal ou complémentaire a encore augmenté pour atteindre 1.145.015 personnes, soit une hausse de 2,91% par rapport à 2018, a-t-on appris mardi lors de la publication du rapport annuel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti).

Parmi ces indépendants, on retrouvait 743.903 hommes et 401.112 femmes, soit 32.369 unités de plus que l'année précédente. Une forte hausse a été constatée chez les indépendants complémentaires (281.210 au total). L'augmentation est particulièrement importante chez les femmes indépendantes complémentaires (+5,64%).

Depuis le 1er janvier 2017, les étudiants peuvent aussi exercer des activités indépendantes. On en retrouvait 7.203 dans cette catégorie l'an dernier (+14,64% par rapport à 2018). La majorité d'entre eux exerçaient une profession libérale.

Enfin, le nombre de starters a aussi augmenté: 126.485 en 2019 contre 119.000 en 2018.

Le nombre de conjoints aidants a légèrement diminué: de 24.842 en 2018 à 23.500 en 2019. Le nombre de sociétés en faillite est passé de 7.027 en 2018 à 6.708 l'an dernier et le nombre de retraités a légèrement augmenté, passant de 551.184 en 2018 à 561.957 en 2019.