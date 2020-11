Plus de 100 000 emplois perdus dans le privé d’ici à la fin 2021 Conjoncture François Mathieu

S’il est un objectif de la Vivaldi qu’il sera difficile de tenir, c’est bien celui du taux d’emploi. Le gouvernement, dans sa déclaration de politique générale, a promis qu’il « récompensera le travail, accompagnera les groupes les plus vulnérables sur le chemin vers l’emploi et visera un taux d’emploi de 80% minimum pour 2030 ». Et d’ajouter : « créer des emplois est une priorité du Gouvernement. Plus on augmente le taux d’emploi, plus on renforce notre Sécurité sociale ».