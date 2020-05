Plus de quatre Belges sur cinq - 83% précisément - s’attendent à une nouvelle crise financière. C’est ce qui ressort d’une étude réalisée à la demande de l’assureur vie NN auprès d’un échantillon de 2 076 Belges. Précisons que la moitié de cet échantillon a été interrogée avant le début du confinement, l’autre moitié un mois plus tard, soit à la mi-avril.

Mais de manière assez paradoxale - selon certaines estimations, un chômeur temporaire sur cinq pourrait à terme être licencié, soit 180 000 personnes dans notre pays - la situation actuelle ne semble pas avoir accentué les craintes des Belges par rapport à leur propre situation financière. Les Belges étaient ainsi, mi-avril, 24 % à se montrer inquiets, là où ce chiffre atteignait 29 % la semaine précédant le confinement. Et 5 1 % des Belges ont déclaré en avril ne pas avoir de raisons de s’inquiéter, un chiffre en hausse de 8 % par rapport au mois précédent. “Les mesures prises par le gouvernement (versement de 70% du salaire brut plafonné pour les chômeurs temporaires, allocation pour les indépendants sans revenus, possibilité de reporter de six mois le remboursement d'un prêt hypothécaire, etc) ont peut-être eu un effet rassurant à cet égard”, explique l’assureur vie NN.

Mais l’assureur vie appelle cependant à la vigilance, estimant que si les mesures prises par le gouvernement vont permettre d’amortir le choc, elles ne pourront cependant pas durer éternellement. “Il est important que nous soyons conscients de ce qui nous attend encore. (…) Beaucoup d’entre nous ne seront confrontés que plus tard à l’impact de cette crise sur leur propre portefeuille. Il est donc important de préparer notre économie, mais nous devons aussi nous préparer nous-mêmes, sur le plan personnel, à l'impact économique du coronavirus”, explique Jan Van Autreve, CEO de NN.