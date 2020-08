Les résultats sont là: plus de 80% des touristes qui ont visité la Wallonie cet été étaient belges. Ce chiffre représente une augmentation de 20% par rapport à l'été dernier. Les vacanciers étaient aussi majoritairement wallons (44% des touristes en juillet et 49% en août).

Parmi les touristes étrangers, 9% sont venus de France et 6% des Pays-Bas.

Autre constat, la durée des séjours en Wallonie a été souvent plus longue que les années précédentes. Elle est en moyenne de 1 à 2 semaines par réservation pour les gîtes et hébergements de terroir. Du côté des campings et hôtels, le taux d'occupation a été stable par rapport à l'été 2019: 65% pour les hôtels et 72% pour les campings.

Enfin, carton plein pour les gîtes de l'opérateur "Ardennes Etape" (hébergement de terroir). Pour les mois de juillet et août, ceux-ci ont affiché un taux d'occupation de 97%. Cet été, les touristes ont également privilégié les balades en nature et la découverte des grands espaces.

D'ailleurs, le nombre de visiteurs dans les attractions a diminué de 21% par rapport à l'été 2019. En fait, ce sont surtout les grosses infrastructures qui ont subi une diminution du nombre de visiteurs.

L'Observatoire wallon du Tourisme indique ainsi que 37% des attractions touristiques ont enregistré une hausse de visiteurs par rapport à l'an dernier. Il s'agit surtout de petites et moyennes infrastructures.

Globalement, 73% des opérateurs touristiques wallons se disent satisfaits, voire très satisfait, du mois de juillet.