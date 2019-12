Conjoncture La crainte des entreprises belges pour 2020: perdre leurs meilleurs éléments Raphaël Meulders

On dit souvent que les meilleurs partent en premier. Le monde de l’entreprise ne semble pas échapper à la règle : la majorité des employeurs en Belgique craignent de voir filer leurs plus grands talents. D’après une enquête menée par le prestataire de services de ressources humaines Acerta et publiée en primeur par La Libre, 68 % des entreprises belges redoutent ainsi de perdre leurs “bons” travailleurs l’année prochaine