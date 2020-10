Pour la BNB, il n’est pas encore temps d’un grand plan de relance Conjoncture Van Campenhout Patrick

Le gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB) et par ailleurs président de l’Economic Risk Management Group (ERMG), Pierre Wunsch, a évoqué mardi en Commission des Finances de la Chambre, son analyse de la gestion de crise Covid. Il a entamé sa présentation en insistant sur l’absence de certitudes face à un phénomène d’une telle ampleur, compliqué par le tout récent retour de mesures restrictives, propres à bloquer l’activité dans certains secteurs, dont l’horeca, l’événementiel et le tourisme. Pierre Wunsch a toutefois voulu donner des signaux positifs, et renforcer le nouveau gouvernement dans sa détermination à maintenir ouvertes les vannes financières.