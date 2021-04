Pour certaines professions, l’immobilisme des tarifs peut être une catastrophe. Pour d’autres, une aubaine. C’est ce que révèle l’Observatoire des prix qui s’est penché sur les tarifs réglementés des notaires. La dernière révision de ces tarifs date de 1980. Mais les coûts sous-jacents, eux, ont été fortement réduits depuis. “Ces tarifs ne tiennent pas compte de l’évolution sociétale de l’activité notariale”, insistent les auteurs de l’étude. “L’informatisation, les simplifications administratives et la dématérialisation des échanges ont permis aux notaires de réaliser des gains de productivité”, ajoutent-ils. Non sans reconnaître que cette modernisation a exigé des frais d’investissements supplémentaires de la part des études notariales de même qu’une remise à niveau généralisée, les tâches leur incombant étant devenues “plus nombreuses et plus complexes”.