Pour le secrétaire d'Etat à la relance Thomas Dermine : "Cela va tellement vite que le superficiel n’a pas sa place dans les discussions" Conjoncture François Mathieu

© Jean-Luc Flemal

"On a beaucoup de chance d’avoir conçu l’accord de gouvernement en tenant compte des recommandations européennes. La réforme des pensions, sous la houlette de Karine Lalieux, les réformes envisagées pour le marché du travail (aménagement des fins de carrière) sont quelques-unes des réformes se trouvant dans l’accord et qui font partie des recommandations européennes, expose Thomas Dermine, secrétaire d'Etat en charge de la relance. Cela dit, ici aussi, le dialogue avec la Commission sera permanent. Tout ne sera pas réalisé pour avril 2021, date de remise du projet final. On leur présentera une feuille de route pour les prochaines années."