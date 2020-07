Financé par l'Europe, ce programme de promotion d'une alimentation saine est massivement boudé depuis des années par les établissements scolaires. La crise sanitaire a balayé une tentative de redresser la barre.

"Permettez-moi de mettre en avant les difficultés que ce programme rencontre depuis quelques années. Lors de son lancement, 916 écoles participaient pour l'année scolaire 2012-2013 et, pour l'année 2019-2020, seulement 186 écoles y participaient encore. Cela vous donne une idée du désenchantement et des difficultés rencontrées. Le nombre d'écoles participantes a chuté plus particulièrement à partir de l'année scolaire 2017 : difficultés de marchés, non-remboursement, délai, etc. Dès lors, on a perdu beaucoup d’enthousiasme en chemin dans les écoles. Bon nombre d'entre elles ont abandonné car elles n'avaient pas respecté le cahier des charges et n'avaient donc pas été remboursées pour les dépenses effectuées ou dans des délais très longs."