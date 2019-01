Le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell a estimé mercredi que les Etats-Unis pourraient pâtir d'une sortie désordonnée du Royaume-Uni de l'Union européenne.

"S'il y avait un Brexit dur, cela perturberait alors très certainement l'économie du continent et certainement celle du Royaume-Uni. Et nous en sentirions les effets", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, soulignant que la Fed "surveillait très étroitement depuis longtemps la situation liée au Brexit".

Un Brexit "dur" serait un retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un accord commercial a minima avec Bruxelles ou pas d'accord du tout.

M. Powell a indiqué que la surveillance se faisait par le truchement des institutions financières américaines qui ont une présence au Royaume-Uni ou au sein de l'Union européenne ou dans les deux.

Il a estimé que les Etats-Unis pourraient notamment ressentir en partie les effets des troubles financiers.

"Nous devons nous montrer humbles et reconnaître que c'est un événement inédit", a-t-il ajouté, soulignant qu'il était difficile d'en prédire les conséquences exactes.

"Nous regarderons avec une grande prudence" les développements de ce dossier épineux, a-t-il également commenté. "Nous espérons une solution rapide" à l'éventualité d'un Brexit dur, a-t-il dit.

L'hypothèse d'un Brexit "dur" est de plus en plus redoutée à deux mois de l'échéance alors que l'Union européenne a adressé un refus ferme aux velléités de la Première ministre britannique Theresa May de rouvrir les négociations sur l'accord de sortie de l'UE.