Arrêtons d’essayer d’expliquer pourquoi la brique fonctionne si bien, pour se contenter, une fois n’est pas coutume, du seul constat : l’an dernier, le marché hypothécaire a battu son record pour la 5e année consécutive à plus de 34 milliards d’euros de prêts ! Soit 9,5 % de plus qu’en 2017, et 9 milliards en sus par rapport à 2014. Une hausse essentiellement due à un nombre plus élevé de prêts (quelque 11 000 de plus). Le point en 6 observations. (...)