Vous avez l’impression que les fruits et légumes ont terriblement augmenté ces derniers temps ? Vous avez, en soi, entièrement raison : sur un an, la hausse a été de 13,1 % pour les fruits frais et de 8,9 % pour les légumes frais, hors pommes de terre, selon les derniers chiffres de Stabel. L’augmentation globale des produits alimentaires, y compris les boissons alcoolisées, pendant cette période, a été de 4,1 %.