"Avec la pandémie, la pénurie de profils Stem est plus aiguë que jamais”, constate d’emblée Kurt Schreurs, managing director pour dix pays (1), dont la Belgique, de SThree, une société de recrutement spécialisée dans ces profils. Stem est l’acronyme de Science, Technology, Engineering et Mathematics. “Le problème de manque de compétences dans ces matières reste le même. En dix ans rien n’a changé. Il est global. Un pays comme le Japon, par exemple, y est aussi confronté”, note Kurt Schreurs, actif chez SThree depuis plus de vingt ans.