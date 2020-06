Pour relancer l'économie après la crise du coronavirus, qui a fait bondir les dépenses publiques, plusieurs économistes de renom, dont le Français Thomas Piketty, prônent une taxation des géants du numérique et des impôts sur la fortune.

Certains veulent le repeindre en vert, d’autres l’imaginent multicolore, d’autres encore s’en remettent à de vieilles recettes économiques avec d’abord un soupçon de relance budgétaire et de regain d’interventionnisme étatique avant que ne vienne, inévitablement, le moment où il faudra payer les factures. Et si le monde de demain empruntait un autre chemin. C’est ce que proposent quatre économistes de renom – Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Jayati Ghosh et José Antonio Ocampo.