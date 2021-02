Pour beaucoup de personnes, le lundi est le jour le plus ennuyeux de la semaine. Pourtant, les personnes à la recherche d’un emploi considèrent que c'est le jour idéal pour postuler. En effet, pas moins d'une candidature sur cinq est envoyée un lundi.

Tout comme en 2019, le lundi a été le jour le plus populaire en 2020 pour poser sa candidature, d'après une étude réalisée par l'agence de recrutement Robert Half. En effet, un CV sur cinq (18,4 %), est envoyé le premier jour de la semaine. Le week-end est par contre moins populaire parmi les demandeurs d'emploi, le samedi étant d’ailleurs le jour le moins propice de la semaine (7,5 %), suivi de près par le dimanche (8,4 %).

Les Belges sont principalement à la recherche d'un nouveau défi durant les mois de janvier (11,8 %), mai (11,1 %) et février (11 %). Au cours de ces trois mois, quasi un tiers de tous les CV de l’année sont envoyés aux entreprises et recruteurs. En été cependant, ils sont nettement moins actifs dans leur recherche d'emploi, juillet (6,3 %) et août (7 %) étant les mois les plus faibles.

Plus de CV envoyés en mai et juin 2020

La crise liée au coronavirus a également fait réfléchir les candidats en matière de nouvel emploi. Dans le sillage du premier confinement, le nombre de CV envoyés en mai (11,1 %) et en juin (8 %) a été sensiblement plus élevé qu'en 2019, où 9% et 6% de toutes les candidatures ont été respectivement déposées au cours de ces deux mois.

"Les gens se rendent souvent compte, après une période de repos, qu'ils sont prêts à relever un nouveau défi et ils profitent des vacances pour se recentrer sur eux-mêmes. Pensez aussi qu'en début d'année, un nouveau départ est considéré comme une nouvelle résolution. Les gens prennent alors le temps de réfléchir à leur carrière et de se demander: où suis-je et où voudrais-je aller ? Dans certains cas, cela conduit à la recherche d’un emploi qui correspond mieux à leurs attentes", explique Joël Poilvache, directeur de Robert Half.

Il est étonnant de constater que les Belges aiment postuler pendant la journée. En effet, plus de 66,8 % des candidats envoient leur CV pendant les heures de bureau, avec un pic entre 10h et 12h. L’employé(e) n'a donc pas peur de poser sa candidature pendant les heures de travail. Une tendance qui ne peut être que renforcée par le télétravail en raison de la Covid-19.

Davantage de candidatures par smartphone

Bien que 72,8 % des candidatures se fassent encore par ordinateur, on observe une tendance à la hausse du nombre de candidatures envoyées via smartphone (26,3 %). En 2019, cette tendance était encore à 22,3 %.

"Année après année, nous constatons une augmentation du nombre de CV envoyés sur notre site web via des appareils mobiles. Les candidats souhaitent pouvoir envoyer rapidement leur CV en quelques clics. En tant qu'employeur, il est donc essentiel d'investir dans une expérience en ligne mobile fluide. Après tout, votre site web mobile est souvent la première impression que vous laissez aux potentiels futurs employés", conclut Joël Poilvache.