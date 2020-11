Au total, ce sont 15 000 expatriés de 173 nationalités différentes qui ont été interrogés à l’occasion de cette enquête. 25 aspects de leur vie ont été scrutés à la loupe. Les expatriés installés en Belgique sont également passés sur gril.

Les expatriés en Belgique

Parmi toutes les catégories abordées par l’enquête, là où notre pays se classe le mieux, c’est dans l’indice “finance et logement”. La Belgique y occupe la 10ème place sur 66. Concrètement, dans cette catégorie, les expatriés ont évalué leur satisfaction globale quant à leur situation financière et leur logement. Ils ont notamment répondu à la question de savoir si leur revenu leur permettait de couvrir leurs dépenses quotidiennes. Au niveau logement, c’est accessibilité des prix et la facilité d’en trouver un en étant expat, qui ont été pris en considération. Au total, ce sont 61% des expatriés installés en Belgique qui sont satisfaits de leur logement et de leur situation financière.

Le gros point noir de notre pays selon les expatriés ? Son climat ! Il séduit beaucoup moins puisque le Belgique occupe l’avant dernière place du classement à ce sujet. Près de deux expatriés sur trois (63%) déclarent ne pas aimer notre climat. Il est certain que notre pays n’est pas réputé pour être le plus ensoleillé au monde.

Néanmoins, notre climat pluvieux n’impacte pas pour autant le moral des expatriés installés en Belgique puisque 76% d'entre eux déclarent se sentir heureux dans notre plat pays.

Les tops et flops

Zoomons maintenant sur les villes considérées comme “les meilleures pour les expatriés”. On découvre que ce sont les villes du sud, celles qui respirent le soleil, qui occupent les premières places du classement. Tout en haut du podium, on retrouve Valence (1), suivi par Alicante (2) et Lisbonne (3). L’Espagne arrive même à classer deux autres villes dans le top 10 avec Malaga à la sixième place et Madrid en neuvième position. A la fin du classement, on retrouve en dernière position Salmiya situé au Koweit. Concernant la Belgique, Bruxelles se classe 32ème sur 66.

Aujourd’hui, il est difficile d'ignorer le changement climatique. InterNations a donc inclus un volet “durabilité et environnement” dans son enquête. Concrètement, il s’agit ici de classer les meilleures et pires destinations pour une vie plus écologique à l’étranger. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Europe se démarque, les pays nordiques en premier ! En outre, le podium se compose, à la première place, de la Finlande, suivie, par la Suède (2) et la Norvège (3). Au total, dans le top 10, on retrouve huit pays européen. Notre pays occupe lui la 27ème place. En bas du classement, on retrouve l’Egypte (58) suivie du Koweït (59). La dernière place est quant à elle, occupée par l’Inde.