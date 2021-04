Quelles sont les voitures les plus économiques et les plus écologiques ? Conjoncture Raphaël Meulders

© Jean Luc Flemal "C’est parmi les véhicules électriques que l’on retrouve les véhicules qui reviennent le moins cher au kilomètre", analyse le SPF Finance.

Dans un marché automobile en pleine mutation, beaucoup se posent la question : quel véhicule "vert" acheter sans se ruiner ? Le SPF Économie tente de répondre à cette question dans une étude récente. " Par rapport aux émissions des différents types de véhicules particuliers (essence, hybride, électrique…) et tenant compte de leur durée de vie et des émissions indirectes de CO2, quel est aujourd’hui leur coût au kilomètre pour l’utilisateur ?", se demande le service public, qui a analysé les performances des modèles de voitures de chaque type les plus vendus en Belgique en 2018.