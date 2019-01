Si les tensions commerciales apparaissent comme le risque le plus visible pour l'économie mondiale, la Banque mondiale a mis en garde mardi contre d'autres dangers qui menacent l'expansion économique de la planète.

Ayhan Kose, économiste qui dirige à la Banque mondiale le groupe des perspectives de développement, auteur de prévisions économiques mondiales publiées deux fois par an, a dévoilé les principales préoccupations de l'institution dans un entretien avec l'AFP.

Gonflement de la dette

Le rapport de la Banque mondiale montre que les emprunts contractés par les pays les plus pauvres sont de plus en plus importants, dont une grande partie en devises. Ils sont aussi octroyés plus souvent par des prêteurs privés qui, contrairement à la Banque mondiale, ne proposent pas de conditions de faveur.

De plus, avec la hausse des taux d'intérêt de la banque centrale américaine et d'autres institutions, les coûts de ces emprunts augmentent. L'endettement total dans le monde a atteint un record de 184.000 milliards de dollars en 2017, selon le Fonds monétaire international (FMI).

La Banque mondiale a déclaré que les pays à faible revenu avaient vu leur dette publique dépasser 50% du PIB, contre 30% en 2013.

"Le niveau de la dette est une source de préoccupation, en particulier lorsque les conditions financières se durcissent", a déclaré M. Kose, soulignant que "les économies des marchés émergents et en développement dépendent de concours extérieurs pour refinancer leurs dettes".

La dette des entreprises a également gonflé, mais "quelle que soit la source de l'endettement, lorsqu'on rencontre des problèmes de bilan dans un certain segment de l'économie, cela affecte en définitive l'activité réelle", a expliqué l'économiste.

"Les emprunteurs doivent comprendre les conséquences de l'accumulation rapide d'emprunts alors que les taux d'intérêt augmentent au niveau mondial", a-t-il prévenu.

Économie informelle

Selon la Banque mondiale, environ un tiers du PIB des économies émergentes et en développement provient du secteur informel. Dans certains pays, cette part est même beaucoup plus élevée.

"L'économie informelle est un problème majeur pour de nombreux pays émergents et en développement", a déclaré M. Kose. "En fin de compte, c'est aussi un symptôme du sous-développement. Ainsi les politiques qui favorisent la croissance contribuent également à améliorer le secteur formel et incitent les entreprises à se tourner vers lui", ajoute-t-il.

Les investissements gouvernementaux constituent un facteur-clé pour favoriser la croissance qu'il s'agisse d'infrastructures ou de capital humain, ce qui est particulièrement essentiel pour préparer les travailleurs au changement technologique.

"Ces dépenses stimuleront l'économie à court terme tout en améliorant le potentiel de l'économie à long terme", a encore expliqué l'économiste.

La réglementation doit également être adaptée pour favoriser l'activité des entreprises et "ne devrait pas pousser les entreprises vers le secteur informel".

"Ce n'est pas un problème qui peut être résolu du jour au lendemain ou même sur un an, c'est un problème qui se résout avec le temps", a ajouté M. Kose.

La pauvreté de l'Afrique sub-saharienne

Une autre préoccupation réside dans la faible progression du PIB par habitant en Afrique subsaharienne, qui sera inférieure à 1% au cours des trois prochaines années.

Cela rend "très difficile, voire impossible, une réduction significative de la pauvreté", a déclaré M. Kose.

"Les décideurs doivent trouver des moyens d'accroître les perspectives de croissance de la région pour s'attaquer à ce problème" de pauvreté, a-t-il insisté.

"Même si nous pensons que ces handicaps sont des problèmes localisés (...) ils ont des implications pour d'autres pays, d'autres régions et nécessitent une attention immédiate".

La proportion de pauvres dans le monde résidant en Afrique sub-saharienne pourrait atteindre 87% d'ici 2030 si la croissance ne s'accélère pas, a averti le rapport.