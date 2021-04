"Pour vivre heureux, vivons cachés" avance Luc Tack, un des milliardaires belges du classement Forbes Conjoncture Vincent Slits

© Belga Image Luc Tack n’est autre que le directeur général du fabricant de machines à tisser Picanol Group.

Personnalité très discrète dans la gestion de ses affaires, désignée “Manager l’année” 2014 au nord du pays après avoir redressé Picanol pourtant très mal en point au début des années 2010, Luc Tack est un adepte de l’adage “pour vivre heureux, vivons cachés”. Peu présent dans les médias, ses apparitions sont plutôt rares, on le retrouve pourtant dans les conseils d’administration de bon nombre de sociétés ainsi que depuis la fin 2013 à la tête du fabricant de plastiques et de produits chimiques Tessenderlo Group, dont il est alors devenu, via Picanol, l’actionnaire de référence.