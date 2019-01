Koen Van Gerven, patron de bpost

Koen Van Gerven jouera très gros en 2019, dès le début de l’année. Il devra retrouver rapidement la confiance des investisseurs, échaudés par la chute vertigineuse du cours de l’action bpost. Et cela, alors que les coûts de l’entreprise vont augmenter. Avec un gouvernement en affaires courantes, son éviction de la tête de bpost semble cependant assez peu probable.

© Belga



Ilham Kadri, CEO de Solvay

Succédant à Jean-Pierre Clamadieu parti présider Engie (voir ci-contre), Ilham Kadri rejoint Solvay le 1er janvier, pour en prendre la tête deux mois plus tard. Elle va devoir négocier adroitement le virage stratégique amorcé par son prédécesseur, et ainsi rassurer les marchés.

© D.R.



Isabelle Kocher, la patronne d'Engie

En 2019, les regards se tourneront aussi vers Isabelle Kocher, la patronne d’Engie. Va-t-elle supporter la cohabitation avec le Belge Jean-Pierre Clamadieu, le président de son conseil d’administration ? Et quid de l’avenir des centrales belges dont on a dit qu’elle voulait les revendre à EDF ?

© D.R.



Donald Trump, président des Etats-Unis

Sa stratégie se poursuivra en 2019 : Donald Trump impose des taxes commerciales à d’autres pays, ou les en menace, afin qu’ils achètent davantage de produits US et qu’ils lèvent leurs pénalités sur les marchandises américaines.

© AP



Carlos Brito, le patron d'AB InBev

AB InBev a souffert en 2018 sur le plan boursier : l’action a reculé de 38,1 %. Carlos Brito a été l’homme des “méga deals”, notamment le rachat de SABMiller. Mais les investisseurs attendent de lui qu’il fasse à nouveau mousser l’action du brasseur belgo-brésilien.

© REPORTERS



Logan Green, cofondateur de Lyft

Tout comme son concurrent Uber, le service de taxis américain Lyft (fondé en 2012) va tenter la cotation en Bourse en 2019, pour lever 15 milliards de dollars là où Uber vise 120 milliards. Logan Green, ingénieur commercial, sera aidé en ce sens par John Zimmer, un ex-Lehman Brothers.

© REPORTERS



Sanjeev Gupta, fondateur et patron de Liberty House Group

Si l’UE valide son offre de rachat de six sites d’ArcelorMittal, ce milliardaire indien installé à Londres pourrait devenir le nouveau magnat de l’acier en Europe. En 2018, Liberty House a opéré une percée fulgurante sur le continent avec plusieurs acquisitions d’usines.