Réouverture des commerces "non essentiels" : "Sauver ce qui peut encore l'être" ConjonctureReportage Raphaël Meulders

© PHOTOPQR/LA MONTAGNE/MAXPPP

Les gérants de commerces "non essentiels" attendent cette réouverture avec des sentiments mitigés, partagés entre "soulagement et goût amer". Pour beaucoup, l'enjeu va être de liquider les stocks devenus importants. Et une question primordiale pour les boutiques de jouets : Saint-Nicolas a-t-il déjà fait ses courses au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France voire sur les plateformes de géants internationaux de la vente en ligne ?