L’Horeca a été l’un des secteurs les plus durement touchés par le confinement. Il fut aussi l’un des derniers à reprendre ses activités, avec de sérieuses craintes de voir la clientèle se faire plus rare, sans compter la perte de place due à l’espacement des tables. Si certains ont déjà retrouvé un niveau d’activité semblable à celui d’avant le confinement, d’autres peinent toujours à joindre les deux bouts et perdent même chaque jour de l’argent.

Dans les quartiers d’affaires, le télétravail étant toujours recommandé et les touristes n’étant pas au rendez-vous, le chiffre d’affaires a chuté de 70 à 80 % en moyenne.

Mais une reprise semble cependant s’amorcer pour le secteur, selon les chiffres révélés par The Fork, qui a vu les réservations grimper de 76 % entre la première semaine et la quatrième semaine post-confinement.