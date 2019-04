Les marchés boursiers ont encore tenu le cap sur la semaine écoulée, même si à New York, l’indice Dow Jones a donné quelques signes de faiblesse. Les taux d’intérêt obligataires, redevenus négatifs dans certains cas, alimentent en effet sans discontinuer le flot des liquidités disponibles vers les versants les plus risqués des marchés financiers. Par ailleurs, les investisseurs inquiets continuent pour leur part à acheter des obligations pour protéger leurs capitaux. On l’a vu cette semaine avec l’émission de 12 milliards de dollars du géant pétrolier saoudien Aramco rapidement placée dans un marché très demandeur. Ce courant maintient mécaniquement les taux de référence à long terme au plancher.