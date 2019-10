Conjoncture “Rouler en électrique sans avoir ses panneaux photovoltaïques, ce n’est pas vert” Laurent Lambrecht

Alors que les prix des panneaux ont chuté, Alexis Vander Putten n’attend plus grand-chose des pouvoirs publics pour soutenir le photovoltaïque, si ce n’est de la clarté. Or, à l’heure actuelle, on ne sait pas si le tarif prosumer (la redevance d’utilisation du réseau, à charge des propriétaires de panneaux) entrera en vigueur en 2020, ou en 2025, en Wallonie.