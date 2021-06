"Trop souvent, l'Etat taxe uniquement par besoins budgétaires" Conjoncture François Mathieu

Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a lancé les travaux parlementaires concernant la réforme fiscale de l'impôt des personnes physiques (IPP).

Ce mercredi, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a lancé les travaux parlementaires concernant la réforme fiscale de l’impôt des personnes physiques (IPP). L’un des chantiers les plus importants de cette législature. Si pas le plus important tout court. Lancé en 2017 par l’ancien ministre des Finances Johan Van Overtveldt (N-VA), ce projet de réforme fiscale a pour objectifs de simplifier notre système fiscal, de mettre de l’ordre dans les niches fiscales, trop nombreuses et trop coûteuses selon le Conseil supérieur des Finances qui l’a déjà ausculté il y a deux ans, d’anticiper la transition écologique et surtout de revoir la taxation des revenus du travail, surtout pour les bas et moyens salaires. L’occasion était belle, en attendant que les débats commencent réellement au Parlement, de sonder trois experts fiscaux : Sabrina Scarna (Tetra Law), Emmanuel Degrève (Deg&Partners) et Nicolas Stockmans (BDO).